Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nevěřte neznámým volajícím!

HRADECKO - Peníze v bankách jsou v bezpečí.

Opětně varujeme občany před neznámými volajícími. Uvědomte si, že na druhém "konci drátu" může být kdokoliv, přestože se představí jako bankovní úředník, kyberspecialista nebo policista. Pokud vám navíc sděluje, že máte napadený účet, jedná se vždy o podvodníka! Žádná banka vás o napadení účtu nebude informovat a v žádném případě vás nebude nutit vybrat úspory a někam jinam je vkládat. Za vaše uložené peníze ručí.



S případem podvodného telefonátu, který se v mírné obměně opakuje téměř dnes a denně, a stojí důvěřivé občany někdy i celoživotní úspory, se setkal včerejšího dne i 49letý muž z Hradce Králové. I on obdržel po telefonu informaci o napadeném účtu, a aby zachránil své úspory, z účtu je vybral a měl je vložit do repozitu (podvodník bitcoinmat nazývá i depozitem či speciálním bankomatem pro úschovu peněz). Muž s necelými 400tisíci vybranými penězi v kapse a s podvodníkem na telefonu peníze postupně vkládal do bitcoinmatu. Když se po vložení téměř 50 tisíc přístroj zablokoval, osoba na telefonu mu poradila, aby jel do Pardubic, kde je obdobný přístroj. Naštěstí muž pojal podezření na podvod a navštívil svou banku, kde mu potvrdili, že k žádnému zneužití jeho účtu nedošlo.



Zahájili jsme úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.



Upozorňujeme však, že poškození své peníze s největší pravděpodobností nikdy již neuvidí, protože vložením peněz do bitcoinamtu nakoupili kryptoměnu do tzv. peněženky, ke které zná heslo jen podvodník, jehož totožnost žádným způsobem nelze zjistit!

por. Iva Kormošová

28.7.2023, 13.50

vytisknout e-mailem