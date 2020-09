Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nevěřte každému, i když zná lidi z vašeho okolí!

BŘECLAVSKO: Podvodník se nerozpakoval si vymýšlet, aby přišel k penězům.

Břeclavští kriminalisté prověřují podezření z podvodu, ke kterému mělo dojít včera v Podivíně. Podomní prodejce zde navštívil starší paní a nabízel jí ke koupi pokrývky a polštáře. Paní dokonce tvrdil, že cena čtyř sad je mnohonásobně vyšší, ale že větší část kupní ceny hradí její ošetřující lékařka jako sponzorský dar. Této historce starší žena uvěřila a zaplatila neznámému muži téměř dvanáct tisíc korun. Když pak po něm chtěla doklad o zaplacení, muž odešel s tím, že jde pro něj. Do domu se však nevrátil.

Bohužel podvodníci zkouší své praktiky především na starší lidi. Využívají jejich důvěřivosti, touhy po kontaktu, i toho, že tito lidé podobné nabídky ke koupi obtížně odmítají. Často se pak stává, že dotyčný koupí věc, kterou vlastně ani koupit nechtěl. Nebo ne za takovou cenu. Navíc cizí osoby by především senioři neměli do svých domů nebo bytů raději pouštět.

Ve starších lidech také budí důvěru to, že návštěvník zná např. jméno jejich ošetřujícího lékaře, někdy i příbuzných. To však jsou informace, které není obtížné zjistit. Není to známka toho, že je takový člověk důvěryhodný. Ani slušné chování, pěkný zevnějšek či vystupování.

por. Mgr. Alice Musilová, 9. 9. 2020

