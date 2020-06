Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neuzamčené jízdní kolo přilákalo zloděje

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Pomozte při dopadení pachatele nebo vypátrání odcizeného kola.

Policisté obvodního oddělení Mníšek pod Brdy nyní pátrají po neznámém pachateli a odcizeném jízdním kole.

Dosud neznámý pachatel dne 21. června 2020 vnikl bez poškození do bytového domu v ulici Ke Škole v obci Mníšek pod Brdy, a to v době od 12.00 do 16.40 hodin. Následně poté z druhého patra ze společných prostor chodby odcizil volně položené neuzamčené jízdní kolo značky CTM model Rambler, černo-oranžové barvy. Pachatel tímto svým jednáním způsobil majiteli škodu ve výši 15 000,-Kč.

Policisté tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli a odcizeném jízdním kole pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se v prostorách domu nebo přímo u jízdního kola v ulici Ke Škole v obci Libčice nad Doubravou. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který jízdní kolo odcizil sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Policisté neustále upozorňují cyklisty, aby dbali zvýšené opatrnosti a své jízdní kolo si při odchodu vždy řádně zabezpečili.

Vzhledem k tomu, že v současné době s příchodem letních dnů a prázdninového období je navýšen pohyb cyklistů v ulicích a kolo využívají jako dopravní prostředek. Především se objevují i rekreační cyklisté, kteří vyjíždějí na výlety.

Z těchto důvodů policisté cyklisty upozorňují na možnost krádeží kol, ke kterým dochází především neopatrností samotných cyklistů, kdy v momentě nepozornosti a ponechání jízdního kola bez povšimnutí bývá mnohdy tento skutek zlodějem využit v jeho prospěch.

Několik rad, jak si své jízdní kolo bezpečně zajistit a předejít krádeži:

- při odstavení jízdního kola na ulici použijete vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat

k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup)

- zabezpečení jízdního kola pomocí zabezpečovacího systému je třeba využít i při ukládání kola do

sklepní kóje a na balkony

- jste-li ve skupině dalších cyklistů je přednost fyzické přítomnosti další osoby u odstavených kol

- pokud ukládáte jízdní kolo do společných prostor domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří do

objektu, ale i do společných prostor, kde jsou kola uskladněna a i zde využijte bezpečnostní stojan

nebo systém

- ani na vlastních pozemcích neponechávejte volně odložená kola, neboť i zde je nutnost svá jízdní

kola ochraňovat, a to opět využitím bezpečnostního systému nebo uložením do přilehlých prostor

pod bezpečnostním zámkem.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. června 2020

vytisknout e-mailem