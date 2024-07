Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Neustále kontaktovala svého bývalého přítele

KARLOVARSKO – Používala k tomu například sociální sítě.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město sdělili podezření ze spáchání přečinu nebezpečného pronásledování osmadvacetileté ženě z Karlových Varů.

Podezřelá žena měla od února do první poloviny července letošního roku opakovaně vyhledávat přítomnost svého bývalého sedmadvacetiletého přítele v místě jeho bydliště, ale také v zaměstnání. Když se dostala do jeho blízkosti, měla ho fyzicky napadat a vulgárně ho urážet. Dále ho měla neustále kontaktovat pomocí chatu na sociálních sítích nebo SMS zprávami. V těch vyhrožovala fyzickým napadením jemu, ale i přátelům, kolegům a rodinným příslušníkům. Vše mělo vyvrcholit na konci června letošního roku, kdy měla počkat na svého bývalého přítele před jeho bydlištěm. Tam ho krátce před půlnocí udeřila skleněnou lahví do hlavy a tu pak hodila po jeho současné přítelkyni.

V případě prokázání viny ženě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jan Bílek

22.7.2024

