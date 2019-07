Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neusnadňujte zlodějům práci

KLADENSKO – Otevřeným oknem vnikl do domu pachatel krádeže.

Před několika dny jsme veřejnost informovali, že do bytu v Kladně v Polské ulici vnikl pachatel přes otevřenou ventilačku. Lidé jsou ale zřejmě nepoučitelní. Vyprávět o tom by nyní mohl i čtyřiasedmdesátiletý muž z Velvar.

K němu do rodinného domu se v úterý 16. července 2019 dostal zloděj, který do nemovitosti v ulici Tyršova vnikl otevřeným oknem a to v době od půlnoci do devíti ráno, když poškozený spal. Nezvaný návštěvník oznamovateli odcizil z komody v chodbě přízemí domu zde odloženou peněženku a pouzdro na doklady. S peněženkou zmizela seniorovi i platební karta, kterou v ní měl uloženou. Celkem byla škoda vyčíslena na 7.200,- Kč.

Případ je prošetřován policisty Obvodního oddělení Zlonice jako přečin krádeže, přečin porušování domovní svobody a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Zlonice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 591. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Policie ČR znovu upozorňuje občany, aby zabezpečili lépe svůj majetek! Neuzamčené a volně přístupné prostory jsou velkým lákadlem pro nenechavce.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. července 2019

