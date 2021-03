Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Neuposlechla výzvy a udeřila strážníka do obličeje

JABLONEC NAD NISOU – Komisař zahájil trestní stíhání ženy, která neuposlechla opakovaných výzev a udeřila strážníka Městské policie do obličeje.

Dnes komisař ze Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Jablonec nad Nisou zahájil trestní stíhání 43leté ženy jako obviněné ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, kterého se dopustila tento týden v úterý odpoledne kolem čtrnácté hodiny v Jablonci nad Nisou v prostoru mezi ulicemi Pražská a Nádražní. Obviněná neuposlechla opakované výzvy strážníků Městské policie v Jablonci nad Nisou k prokázání totožnosti. Nejprve do jednoho strážníka intenzivně a opakovaně strkala dlaněmi obou rukou tak, že ho vytlačila do vozovky, kde se mu v tom okamžiku musel vyhnout řidič projíždějícího vozidla a zabránit tak střetu s tímto strážníkem. Navíc poté obviněná udeřila pravou rukou sevřenou v pěst druhého zakročujícího strážníka do oblasti dolní čelisti, čímž mu způsobila zranění, se kterým byl na vyšetření v jablonecké nemocnici.

Jednání obviněné předcházela situace, kdy ona procházela se svým synem Tyršův park v Jablonci nad Nisou bez nasazeného ochranného prostředku dýchacích cest a byla městským strážníkem, který tam prováděl hlídkovou službu s asistenty prevence kriminality, opakovaně vyzývána k nasazení roušky nebo respirátoru. Navíc ji strážník důvodnost tohoto požadavku vysvětloval. Jeho opakovaných výzev neuposlechla a odmítla také prokázat svoji totožnost. V této situaci strážník na místo přivolal hlídku svých kolegů, kteří opět obviněnou vyzývali k prokázání totožnosti. Ta s nimi i nadále nespolupracovala, rozčilovala se a z místa chtěla odejít. Jeden ze strážníků se ji snažil v odchodu z místa zabránit tím, že ji chytil za zápěstí jedné ruky. Obviněné se ovšem podařilo vytrhnout a následkem toho spadla na zem a okamžitě se sama zvedla. Opět se začala rozčilovat, přičemž manipulovala se svým mobilním telefonem. Tento strážník se snažil display telefonu zakrýt rukou, čehož obviněná využila k tomu, že ho udeřila pěstí pravé ruky do části dolní čelisti. Poté strážníci použili donucovací prostředky. Při tomto zákroku byla obviněná svedena na zem, přičemž hystericky křičela. Následně v doprovodu strážníků odešla do místa svého trvalého bydliště, kde prokázala svoji totožnost předložením občanského průkazu.

Obviněné nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na čtyři roky.





4. 3. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

