Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Neuposlechl výzev strážníků, byl zadržen

JABLONEC NAD NISOU – Zloděj, který při zákroku fyzicky napadl městské strážníky, byl zadržen a skončil ve vazbě.

V uplynulých dnech komisař ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání třicetiletého muže jako obviněného ze spáchání přečinů krádež dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu, násilí proti úřední osobě a výtržnictví, kterých se dopustil v době od 4. do 29. ledna letošního roku v Jablonci nad Nisou

V uvedené době obviněný dvakrát z jedné budovy v centru města odcizil měděné parapety a jednou se o jejich krádež ještě pokusil. Poškozené společnosti tak svým jednáním způsobil škodu v celkové výši 15.400,- Kč. Nebylo tedy divu, že se o jeho osobu začali zajímat i jablonečtí policisté, kteří o spolupráci při jeho případném zadržení požádali městské strážníky, kteří ho mohli s velkou pravděpodobností v rámci své služby v ulicích města kdykoliv spatřit. To se hlídce strážníků podařilo minulý týden v pondělí, kdy ho kolem poledne zahlédli v ulici Pražská a vyzvali ho k prokázání totožnosti. Obviněný ovšem neuposlechl jejich výzvy, choval se agresivně a oba městské strážníky i fyzicky napadl. Na místo ihned přijely další dvě hlídky strážníků, muže zadržely a předaly policistům k dalším úkonům trestního řízení. Policisté navíc také věděli ještě o jednom skutku, kterého se dopustil 12. ledna hned po ránu, kdy dlažební kostkou rozbil skleněnou výplň prodejny tabáku také v centru města. Sice se mu nepodařilo vniknout dovnitř, ale na poškození stačil způsobit škodu ve výši téměř pět tisíc korun.

Po té, co komisař zahájil trestní stíhání zadrženého muže, podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu k jeho vzetí do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou následně podaný návrh akceptoval a obviněného poslal do vazby. Nyní mu tak v případě odsouzení za spáchání uvedených přečinů hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.

Zveřejněním této zprávy o nyní již vazebně stíhaném obviněném muži děkujeme samozřejmě i strážníkům jablonecké městské policie za spolupráci, všímavost a jeho zadržení. Strážnici tak zcela jistě přispěli k tomu, že obviněný je v tuto dobu již v liberecké vazební věznici a nemůže tak nadále páchat trestnou činnost v ulicích města.





6. 2. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem