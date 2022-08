Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Neunesl rozchod, řešil to výhrůžkami

TEPLICKO - Expřítelkyni pronásledoval doma i v práci; Pervitin prodával přímo z obýváku, Viděli jste nehody?

Rozchod s přítelkyní zřejmě neunesl 29letý muž z Teplic. Ten od dubna letošního roku, kdy k rozchodu došlo, neustále expřítelkyni kontaktoval po telefonu a vynucoval si osobní setkání pod pohrůžkou násilí. Navíc jí navštěvoval v místě bydliště i v zaměstnání, kde vyžadoval další schůzky. Svým neustálým sledováním ženu omezoval v jejím obvyklém způsobu života. Žena dostala strach o svůj život a zdraví a obrátila se proto na policii. Policisté po shromáždění důkazního materiálu sdělili muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu nebezpečné pronásledování. V případě uznání viny před soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.

Pervitin prodával z obýváku

Příliš námahy nestála distribuce drog 65letého muže z Krupky. Ten totiž dealoval pervitin přímo ve svém obýváku. Nejméně v 7 případech prodal, či směnil za různé věci, drogu pervitin dvěma závislým osobám. Když už drogu prodal, tak 0,1 gramu za 100,-Kč. Svoji „prodejnu“ musel muž ale opustit, když si pro něj přijeli policisté, kteří ho na policejní služebně vyslechli a následně mu předali obvinění z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za toto jednání mu hrozí trest odnětí svobody na 1 až 5 let.

Víděli jste nehody?

Dne 12. srpna 2022 v době 06:00 do 17:50 hodin došlo v Teplicích na Mánesově náměstí v areálu firmy Trizon k dopravní nehodě. Na horním parkovišti se nezjištěný řidič nezjištěného vozidla zřejmě plně nevěnoval řízení a poškodil zaparkované vozidlo Škoda Fabia. Z místa dopravní nehody ujel aniž by splnil svou zákonnou povinnost.

K další dopravní nehodě došlo v době od 19:00 hodin dne 11. srpna 2022 do 17:00 hodin dne 12. srpna 2022 v Teplicích v ulici Stará Duchcovská naproti hotelu Almond. Nezjištěné vozidlo poškodilo pravou přední část vozidla Audi A3, které bylo zaparkováno v jednosměrné ulici při levém okraji komunikace ve směru jízdy na ulici Duchcovská.

V případě jakýchkoliv poznatků k nehodám kontaktujte Dopravní inspektorát v Teplicích na telefonním čísle 974439260.

18. srpna 2022

