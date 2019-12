Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neukáznění řidiči za volantem

KLADENSKO – Dva řidiči posilněni alkoholem a jeden v zákazu řízení.

Při provádění kontrolní činnosti na pozemních komunikacích v Lánské ulici v obci Stochov dne 1. prosince 2019 před šestnáctou hodinou, zastavili policisté obvodního oddělení Stochov ke kontrole osobní vozidlo tovární značky Opel Astra, jehož řidičem byl zjištěn padesátiletý muž z okresu Rakovník. Policisté muže vyzvali k dechové zkoušce, která byla s pozitivním výsledkem a naměřená hodnota byla 1,62 promile alkoholu v dechu. Policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který podezřelému hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 1 rok.

Ze stejného trestu je podezřelý i mladý řidič ve věku dvacet let, který projížděl kladenskými ulicemi T.G.Masaryka, Tyršova a Vašatova v Kladně dne 30. listopadu 2019. Strážníci zastavili vozidlo značky Kia ke kontrole v ulici Vašatova. Po zjištění pozitivního výsledku alkoholu při dechové zkoušce, byl řidič předán policistům z obvodního oddělení Kladno. U podezřelého byla naměřena hodnota přes 2 promile alkoholu v dechu. Policisté dále tohoto řidiče vyzvali k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu v kladenské nemocnici, čemuž vyhověl.

Slánští policisté v neděli 1. prosince 2019 v odpoledních hodinách na pozemní komunikaci v ulici Ouvalova ve Slaném kontrolovali osobní vozidlo značky Peugeot, jehož řidičem byl třiačtyřicetiletý řidič z okresu Most. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že tento řidič má vyslovené dva platné zákazy řízení motorových vozidel, a to Městským úřadem Slaný od září 2018 a Okresním soudem Kladno od října 2018 do října 2020. Za toto protiprávní jednání hrozí podezřelému řidiči maximální trest odnětí svobody ve výši 2 roky.

Alkohol za volant nepatří, jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. prosince 2019

vytisknout e-mailem