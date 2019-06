Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neukáznění řidiči na silnicích

KLADENSKO – Policisté opět při silničních kontrolách zjistili trestnou činnost v dopravě.

Policisté obvodního oddělení Unhošť v současné době prošetřují případ trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, z kterého je podezřelý třiačtyřicetiletý muž z Kladenska, který byl v obci Unhošť v ulici Štefánikova ve směru jízdy do ulice Křivoklátská zastaven ke kontrole hlídkou MP Unhošť. Při dalším šetření se podezřelý řidič motocyklu doznal, že má platný zákaz řízení motorových vozidel. Tento skutek policisté obvodního oddělení taktéž zaznamenali v policejních evidencích a dále bylo zjištěno, že řidič má dva platné zákazy řízení motorových vozidel, a to na základě rozhodnutí Městského úřadu Rokycany a Okresního soudu Rokycany do března 2020.

Ze stejného trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí je podezřelý i osmnáctiletý mladý muž ze Slánska, který byl policejní hlídkou obvodního oddělení Kladno venkov zastaven ke kontrole na pozemní komunikaci po třiadvacáté hodině dne 7. června 2019 v obci Otvovice, jedoucí směrem na obec Zákolany. Muž usedl do osobního vozidla značky Ford Focus, i přestože mu byl Městským úřadem Slaný uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel od července 2018 do července 2019. Řidič byl dále vyzván policisty k testu na drogy, což odmítl.

Krátce před půlnocí dne 7. června 2019 policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy kontrolovali v Kročehlavské ulici osobní vozidlo, jehož řidičem byl dvacetiletý muž z okresu Rakovník. Policisté řidiče vyzvali k předložení všech potřebných dokladů pro řízení motorových vozidel, což neučinil, neboť následnou policejní činností bylo zjištěno, že není držitelem žádného řidičského oprávnění. Policisté tento případ prošetřují a muž je za toto protiprávní jednání podezřelý z přestupku v dopravě.

Policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy po dvacáté hodině dne 9. června 2019 zastavili v Kladně v ulici Polská ke kontrole osobní vozidlo tovární značky Renault Megane. Řidičem vozidla byl zjištěn čtyřiatřicetiletý muž z okresu Louny, který byl vyzván k dechové zkoušce a testu na drogy. Naměřená hodnota byla 0,09 promile alkoholu v dechu a test na drogy byl pozitivní na návykové látky. Muž byl vyzván k odběru biologického materiálu v kladenské nemocnici, čemuž se podrobil a byla mu zakázána další jízda. O hodinu později kladenští policisté na rozhraní ulic Bulharská a Polská kontrolovali opět vozidlo Renault Megane, ve kterém se jako řidič nacházel tento čtyřiatřicetiletý muž, který nepředložil již řidičský průkaz a odmítl dechovou zkoušku i test na drogy včetně dalšího odběru biologického materiálu. Nejenže tento neukázněný řidič byl pod vlivem návykových látek a požil alkohol před jízdou, ale opětovně usedl za volant a svou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Policejním šetřením bylo i zjištěno, že vozidlo má od února 2019 neplatnou technickou kontrolu a na čelním skle se nacházela dvaceticentimetrová prasklina v zorném poli. Policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policie neustále apeluje na řidiče, aby za volant usedali vždy odpočatí a při jízdě se plně věnovali řízení. Každý řidič by si měl uvědomit, že alkohol a ani jiné omamné a psychotropní látky za volant nepatří. Řidiči pod vlivem návykových látek jsou v silničním provozu velmi nebezpeční sami sobě, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Všichni řidiči nedodržováním předpisů silničního provozu a agresivní a nebezpečnou jízdou ohrožují nejen své zdraví, ale především zdraví a životy všech účastníků silničního provozu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. června 2019

