Nešťastný pád při vystupování z autobusu

Policista ve volnu poskytl stařence život zachraňující první pomoc.

V sobotu, krátce po půl třetí odpoledne, došlo v ulici Patočkova v Praze 6 k nešťastné události. Na zastávce Na Petynce tam při vystupování z autobusu došlo k dopravní nehodě, při níž zůstala stařenka pod koly autobusu. Žena utrpěla devastující poškození dolní i horní končetiny.

Pár minut po nehodě projížděl kolem i policista z oddělení hlídkové služby Praha II., který měl volno. Okamžitě zastavil a přispěchal na pomoc. V autě byl i se svou patnáctiletou dcerou, která mu také pomáhala při záchraně.

Zraněná žena měla devastační poranění dolní končetiny s masivním krvácením, proto policista na nic nečekal a nohu zaškrtil tzv. turniketem, který měl v lékárničce ve svém vozidle. Turniket je škrtidlo, které pomáhá zastavit život ohrožující krvácení. V krizových situacích u tak traumatických poranění při správném použití krvácení zcela zastaví. Dále ženě stavěl krvácení z velmi poraněné ruky a kontroloval základní životní funkce. Mezitím další svědkyně volala na tísňovou linku 155 a dispečerka Zdravotnické záchranné služby jí dávala instrukce, jak mají postupovat. Během několika málo minut dorazili na místo policisté z oddělení dopravních nehod a také záchranáři, kteří si ženu převzali do péče. Na místě ji uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty, ošetřili a následně ve velmi kritickém stavu transportovali do nemocnice k navazující péči.

Zasahující záchranáři poté sdělili, že policista na místě odvedl neskutečně profesionální práci a patří mu velký dík. Stařenka je však stále ve velmi kritickém stavu a v umělém spánku v péči lékařů.

por. Mgr. Hana Křížová, DiS. – 12. 7. 2021

