Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nesouhlasily kilometry

LIBEREC - Podvod s prodejem vozu vyšetřovali policisté z Liberce - Vápenky.

41letý muž z Liberce v polovině února 2019 inzeroval na jednom z internetových portálů prodej osobního automobilu. Nabídka vozu mimo jiné obsahovala také informace o ceně, ujetých kilometrech a stavu vozu. Výhodná cena a rozumný stav kilometrů pozitivně oslovil 31letou ženu ze středních Čech. Nic nebránilo tomu, obchod zrealizovat. Smluvili se tedy na konkrétní datum, ceně a administrativních náležitostech. Žena s plnou mocí vyslala pro automobil svého muže. Ten vozidlo převzal, předal prodávajícímu peníze a vyrazil z Liberce zpět do místa bydliště. Zděšení zavládlo až poté, co si žena vozidlo prohlédla. Zjistila, že nesouhlasí počet najetých kilometrů, které byly v inzerátu uvedeny a ani rok výroby. V inzerátu prodávající uvedl hodnotu tachometru 210tisíc kilometrů, avšak skutečnost se lišila o dalších 250tisíc. Zdůvodnil to výměnou motoru a budíky. Žena nelenila a oslovila nejen autorizovaný servis, ale srovnala si evidenční číslo vozu se stavem tachometru na internetových stránkách. Výsledky hovořily jasně v ženin prospěch. Oznámila tedy případ policistům, kteří ve věci začali šetřit. Muži zákona se obrátili také na úplně původního majitele vozu, který jim sdělil stav tachometru v době, kdy vůz prodával a informoval je o zásazích do vozidla v souvislosti s opravami a údržbou. Nesrovnalosti byly i na kupní smlouvě, kterou žena při koupi vozu obdržela. Nebyl tam uveden ani stav tachometru ani prodejní cena vozu.

Policisté po sérii neodkladných procesních úkonů ukončili vyšetřování s tím, že 41letému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu podvodu, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Jak se vyhnout nepoctivým prodejcům či jak zjistit pravdivé skutečnosti k původu a stavu vozidla?

Nepodléhejte slibům, nechte si vozidlo předvést, seznamte se se stavem vozu a detaily vyžadujte uvést v kupní smlouvě. Poctivý prodejce jistě bude souhlasit s tím, aby za vaší přítomnosti vozidlo prohlédl autorizovaný, nezávislý servis. Ke koupi si přizvěte nějakého automechanika, který je schopen rozeznat, zda je vozidlo skutečně v takovém stavu, v jakém jej prodejce ke koupi nabízí. Existují internetové portály, na nichž máte možnost zjistit si skutečný stav najetých kilometrů. Seznamte se také s tím, zda prodejce není například v registru dlužníků, vyhnete se v budoucnu komplikacím s exekutory a soudy. Prodejci deklarované informace o stavu vozidla rozhodně nepovažujte vždy za jediné správné. Ve vaší vlastní iniciativě se meze nekladou. Jde přece o vaše peníze.

Ověřte si, zda jsou v kupní smlouvě uvedeny všechny náležitosti, díky kterým se po podpisu smlouva může stát platnou. Na nic nezapomínejte a pamatujte, že více informací v kupní smlouvě nebo v dodatcích kupní smlouvy pro vás bude mít vždy lepší východisko v případných sporech. Svědci mohou být plusem na vaší straně, přizvěte je k prodeji a prohlídkám vozů a uveďte je do smlouvy jako přítomné osoby.

Jakmile si nebude stavem vozu, doklady, dokumenty k původu vozu, či samotným prodejcem jisti, od prodeje upusťte. Internet skýtá množství informací k firmám a osobám prodejců, či informace na fórech a či virtuálních komunikačních kanálech.

Máte-li pochopitelně podezření z protiprávního jednání, vyrozumějte policii.

3. května 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

