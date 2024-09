Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nešel mu internet, tak poslal výhružku

ŠUMPERSKO - Nespokojený zákazník hrozil střelbou.

Šumperští policisté během půl hodiny vypátrali 21letého muže z Šumperska, který včera odpoledne zaslal výhružný e-mail do prodejny poskytovatele telekomunikačních služeb v Šumperku.

V úterý 17. září 2024 o půl jedné odpoledne jsme na lince 158 přijali oznámení od pracovníků prodejny operátora mobilních služeb, že obdrželi e-mail s výhružkou. Neznámý pachatel jim vyhrožoval, že pokud neopraví internet v jedné obci na Šumpersku, tak k nim přijede a postřílí je. Následně od něj přijali i SMS zprávu se stejnou výhružkou. Šumperští policisté podle e-mailové adresy odesílatele a osobní znalosti zjistili, že by za vyhrožováním mohl být 21letý muž z Šumperska. Policisté po přijetí oznámení ihned vyrazili ohlídat prodejnu. Kolegové se mezitím vydali do bydliště možného pisatele, kde jej za pár minut vypátrali. Následně zjistili, že se skutečně jedná o muže, který zaslal výhružku. Navíc zjistili, že se jedná o psychicky nemocného muže s omezenou svéprávnosti. Proto si na místo vyžádali zdravotníky. Zasahující lékař následně nechal mladého muže převézt do psychiatrické léčebny. Z ní byl po vyšetření propuštěn a předán svému opatrovníkovi. Šumperští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vydírání, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

por. Mgr. Libor Hejtman

18. září 2024

