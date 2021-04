Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nesedejte za volant, když jste požili alkohol či jinou návykovou látku

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Alkohol ani drogy za volant nepatří!

Policisté neustále upozorňují řidiče, že alkohol a jiné návykové látky (drogy) za volant nepatří. Jízda pod vlivem návykových látek je velmi riskantní a nebezpečná, a to jak pro samotné řidiče, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Do auta Renault usedl 41letý muž, který byl hlídkou zastaven v Dobřichovicích v ulici Tyršova. Řidič se podrobil dechové zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, přičemž přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více jak 1,60 promile.

Jedenačtyřicetiletý muž je v současné době podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může být potrestán v případě odsouzení až jedním rok za mřížemi.

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbáním se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.



Zkrátka alkohol za volant NEPATŘÍ!

Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov-západ

9. dubna 2021

