Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nesdělujte svá počítačová hesla!

Písek - Kriminalisté vyšetřují neoprávněný přístup do počítače.

Neoprávněné vstupy do profilových účtů v počítačové sféře objasnili písečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve spolupráci s protivínskými kolegy. Během posledních dvou měsíců roku 2018 měl mladší muž získat přístupové heslo do emailu, kdy do korespondence pravidelně vstupoval. Pak změnil heslo, čímž znemožnil majitelce užívání, ale zároveň se bez problémů dostal do sociální sítě Instagram a následně účet zrušil. Tím jí pravděpodobně nenávratně odstranil veškerá data.

Ve čtvrtek vydali kriminalisté Usnesení o zahájení trestní stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinu Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, které podezřelému muži předali poštovní korespondencí.

Připomínáme na bezpečnost při práci na počítačích. Nikdy nikomu své hesla nesdělujte!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

10. března 2019

