Neřiďte opilí, ani kousek…

CHOMUTOVSKO - Po pár pivech zatáčku nevybral.

Řídit vozidlo po požití pár piv se koncem listopadu rozhodl 25letý muž z Chomutova. U svého kamaráda v Otvicích nejdřív ve večerních hodinách vypil několik piv. Následně po desáté večer usedl za volant osobního vozidla a vydal se na cestu do Chomutova. Své opilosti si byl vědom, ale prý si říkal, že ten kousek řídit zvládne. To se však mýlil, nezvládl. Při odbočování z Písečné do Jirkovské „nevybral“ levotočivou zatáčku, vyjel mimo silnici a narazil do dopravní značky. Poté couvnul a popojel o kus dál, kde začal měnit proraženou pneumatiku. Policisté (které na místo přivolal svědek) s řidičem provedli dechové zkoušky, jejichž výsledek se pohyboval kolem 2 promile alkoholu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škody na vozidle a dopravní značce přesahují 10 tisíc korun.

Policisté po prověření věci zmíněnému muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za které mu u soudu hrozí kromě peněžitého trestu či zákazu činnosti i odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 10. prosince 2024

