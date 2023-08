Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neřidič havaroval

Jindřichův Hradec - Muž si s vysloveným zákazem řízení zřejmě "nelámal hlavu".

Zbytečnou dopravní nehodu vyšetřovali jindřichohradečtí dopravní policisté v polovině července. Tehdy v odpoledních hodinách prováděli policisté z oddělení silničního dohledu měření rychlosti v obci Suchdol nad Lužnicí ve směru na Tušť, kde projel vyšší rychlostí řidič (roč. 2000) osobního motorového vozidla tovární značky Peugeot 206. Když za ním strážci pořádku jeli, aby vyřešili jeho přestupek, muž jim začal ujíždět až do zmíněné obce, kde však nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a technickému stavu silnice, v pravotočivé zatáčce dostal smyk, kdy vjel do protisměru a havaroval do keřů za komunikací.

Policisté po příjezdu k místu nehody, poskytli řidiči a další osádce první pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň v centrální evidenci zjistili, že muž má rozhodnutím okresního soudu vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do léta příštího roku.

Ve věci byly zahájeny úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a zmíněný „neřidič“ si převzal sdělení podezření. Během následujících dvou týdnů může očekávat opětovnou pozvánku k soudnímu řízení.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

27. srpna 2023

