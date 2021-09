Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nerespektuje tři zákazy řízení

PUCLICE – Policisté devětačtyřicetiletého muže zastavili při silniční kontrole. Je podezřelý z maření úředního rozhodnutí.

Dne 31. srpna 2021 zahájili holýšovští policisté na základě vlastního zjištění při výkonu služby úkon trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelým je devětačtyřicetiletý muž, kterého zastavili a kontrolovali při silniční kontrole v obci Puclice krátce po půlnoci. Řídil osobní motorové vozidlo Škoda Fabia. Z dostupných evidencí policisté zjistili, že řidič má rozhodnutím Magistrátu města Plzeň vysloven zákaz řízení motorových vozidel od srpna 2020 do února 2022, rozhodnutím Městského úřadu Příbram zákaz řízení od dubna 2021 do prosince 2022 a rozhodnutím Okresního soudu Domažlice zákaz řízení od června 2021 do června 2023. Policisté jeho jednání evidují jako trestný čin, hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

1. září 2021

