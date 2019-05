Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nerespektovali rozhodnutí správního orgánu

KLADENSKO - Za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí podezřelým osobám maximální trest odnětí svobody ve výši dva roky.

Policisté kladenského územního odboru opět zjistili v rámci kontrolní činnosti na pozemních komunikacích další řidiče, kteří usedli za volant, ačkoliv mají platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

Dne 27. května 2019 v dopoledních hodinách při silniční kontrole policisté obvodního oddělení Kladno zastavili osobní vozidlo značky Renault v Zádušní ulici v Kladně. Řidičem vozidla byl dvaačtyřicetiletý muž z Kladna, který usedl za volant i přes skutečnost, že mu byl rozhodnutím MM Kladna v dubnu letošního roku vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel do října roku 2020.

Dále policisté obvodního oddělení Zlonice dne 26. května 2019 v podvečerních hodinách v Sokolské ulici v obci Velvary kontrolovali osobní vozidlo tovární značky Peugeot, jehož řidičem byl zjištěn devětatřicetiletý muž z Velvarska. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že řidič má platný zákaz řízení všech motorových vozidel od března 2019, který mu byl vysloven MÚ Poděbrady do listopadu 2019.

Třetí případ byl zaznamenán v ulici Dlouhá v Kladně, kde policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy zastavili osobní vozidlo Opel Astra. Policejním šetřením bylo zjištěno, že řidičem je jednatřicetiletý muž, cizí státní příslušnosti řídil vozidlo, ačkoliv má MM Kladna vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel od prosince 2018 do prosince 2019, vzhledem k tomu, že muž tento zákaz porušil a byl policejní hlídkou opět přistižen při jízdě, MM Kladno podezřelému řidiči vyslovil další platný zákaz řízení vozidel, a to od dubna 2019 do října 2020.

Svým protiprávním jednáním se dopustili trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který jim hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 2 roky.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. května 2019

vytisknout e-mailem