Nerespektoval Zákaz vjezdu nákladních automobilů

HRADECKO – S více jak 2 promile poškodil 3 auta a sloup veřejného osvětlení.

Hradec Králové 25. 1.Včera ve 23:30 hodin došlo v Hradci Králové, ul. Střelecká, k dopravní nehodě nákladního automobilu s návěsem. 34letý řidič nerespektoval značku Zákaz vjezdu nákladních automobilů, najel na chodník, kde narazil do zaparkovaného osobního automobilu značky Seat. Řidič ve své jízdě pokračoval a poškodil sloup veřejného osvětlení. Z místa dopravní nehody ujel. Po deseti minutách však boural znovu, a to v ul. Panelová. Zde se mu do cesty postavily zaparkované automobily značky Audi a Peugeot.



Hradečtí dopravní policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem. Muž nadýchal 2,14 promile alkoholu. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 131 tisíc korun.

Policisté věc vyšetřují pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.



Hradec Králové 25. 1.

Příčina a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem vyšetřování.



por. Ing. Eliška Majerová

26. 1. 2021

