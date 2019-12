Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nerespektoval trest vyhoštění

KARLOVARSKÝ KRAJ – Mařil výkon úředního rozhodnutí.

Policisté z obvodního oddělení Loket dne 2. prosince 2019 kolem desáté hodiny večerní kontrolovali v malé obci na Sokolovsku 32letého muže, který zde narušoval veřejný pořádek. Muž mluvil cizí řečí a během kontroly nebyl schopen policistům předložit žádný cestovní doklad ani důvěryhodně sdělit své osobní údaje. Protože bylo důvodné se domnívat, že cizinec neoprávněně vstoupil či neoprávněně pobývá na našem území, byl na místě zajištěn a eskortován na služebnu cizinecké policie v Sokolově. Po provedených procesních úkonech bylo zjištěno, že se cizinec na území České republiky zdržuje, ačkoli mu byl tento rok trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově uložen pro přečin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trest vyhoštění na dobu pěti let. Muž byl zadržen a bylo mu sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu Maření úředního rozhodnutí a vykázání. Následně byl na základně rozhodnutí Okresního soudu v Sokolově eskortován do věznice do výkonu trestu s ostrahou, a to na dobu 6 měsíců.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

9. 12. 2019

vytisknout e-mailem