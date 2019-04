Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nerespektoval dva zákazy řízení

STAŇKOV – Pětatřicetiletému muži magistrát a okresní soud uložily trest zákaz řízení motorových vozidel. Muž však usedl za volant a řídil.

Policisté Obvodního oddělení Holýšov dne 15. dubna 2019 v 13:20 hodin zastavili a kontrolovali v obci Staňkov pětatřicetiletého muže, který řídil osobní vozidlo tovární značky Audi A4. Řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem negativním. Při kontrole pak z dostupných evidencí zjistili, že muž má rozsudkem Magistrátu města Plzeň uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v délce trvání čtrnácti měsíců, a to od října 2018 do prosince 2019 a rozsudkem Okresního soudu Plzeň – jih zákaz řízení na rok a půl od března 2019 do září 2020. Řidiče zajistili a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Pachatel bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. dubna 2019

