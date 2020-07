Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Neprojížděli jste tímto místem zrovna vy?

KROMĚŘÍŽSKO: V souvislosti s vážnou nehodou u Roštína hledáme řidiče, kteří si pamatují stav vozovky.

V pátek 19. června 2020 odpoledne pět minut po čtvrté hodině se mezi obcemi Cetechovice a Roštín stala vážná dopravní nehoda, při které došlo ke střetu dvou osobních vozidel.

Sedmadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Peugeot 307 jel od Cetechovic na Roštín. Na vozovce přehlédl vodu tekoucí z pole, dostal smyk a přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Opel Agila. Po nárazu začal opel hořet. Jednapadesátiletého řidiče i jeho devětatřicetiletou spolujezdkyni z hořícího vozidla vyprostili jednatřicetiletý muž z Chvalnova a čtyřiašedesátiletý muž z Drahlova společně s řidičem peugeotu. Díky jejich včasnému a odvážnému zákroku zachránili osádku opelu před uhořením. Následně poraněným poskytli první pomoc. Zraněného řidiče poté přivolaní záchranáři letecky transportovali do nemocnice v Olomouci, jeho spolujezdkyni pak sanitka převezla do zlínské nemocnice. Zranění utrpěl také třiačtyřicetiletý spolujezdec z peugeotu, který skončil rovněž v nemocnici ve Zlíně.

Na vozidlech vznikla škoda sedmdesát tisíc korun.

Okolnosti nehody i nadále řeší kroměřížští kriminalisté.

V souvislosti s vyšetřováním této vážné nehody vyzýváme řidiče, kteří před nehodou místem projížděli a pamatují si stav vozovky, aby zavolali kroměřížským kriminalistům na telefonní číslo 974 675 470.

17. července 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

nehoda

