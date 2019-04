Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nepřizpůsobení rychlosti

HRADECKO - Auto v kotrmelcích skončilo na poli.

Včera 3.4. v 16.20 se na silnici III. třídy v katastru obce Dolní Přím stala havárie osobního vozidla. Řidič ve věku 26 let jel se svým vozem značky Škoda Fabia od Boru směrem na Probluz, nepřizpůsobil rychlost jízdy a v levotočivé zatáčce nezvládl řízení, přejel na pravou krajnici, kdy při snaze vyjet zpět na silnici, se dostal do smyku. Vyjel na levou stranu, kde se na poli několikrát přetočil přes střechu a zůstal na střeše. Přivolaní policisté řidiče, který byl odvezen do nemocnice na vyšetření, podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Škodu na vozidle odhadli na 50 tisíc korun a řidiči udělili pokutu ve výši 1000 korun.

por. Iva Kormošová

4.4.2019, 13.10

