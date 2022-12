Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nepřizpůsobená rychlost jízdy

JIČÍNSKO – Řidiči, jezděte opatrně!

V úterý 27. prosince v 18:15 hodin vyjížděli jičínští dopravní policisté k havárii osobního automobilu Škoda Octavia, která se stala na silnici III. třídy v katastru obce Stupná. Třiačtyřicetiletá řidička jedoucí od Pecky směrem k Borovici zřejmě nepřizpůsobila rychlost své jízdy a při průjezdu prudké pravotočivé zatáčky dostala smyk, vyjela mimo komunikaci, kde narazila do silničního příkopu. Řidičku si na místě převzali do své péče lékaři a převezli ji do jičínské nemocnice. Přítomnost alkoholu vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou.

Za tento přestupek uložili policisté ženě správní trest, a to pokutu příkazem na místě ve výši 2 tisíce korun.

Policisté proto řidiče žádají, aby v tomto zimním období jezdili se zvýšenou opatrností, nepřeceňovali svoje řidičské schopnosti a jízdu vždy přizpůsobili stavu vozovky a povětrnostním podmínkám.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

28.12.2022, 8:10

