Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nepřipoutaný spolujezdec zemřel

J.Hradec – Za tragickou nehodu z května padne obvinění.(Hlasová schránka 974 233 116)

Jindřichohradečtí kriminalisté se doposud intenzivně zabývali tragickou dopravní nehodou z 11. května tohoto roku. Policejní komisař z oddělení obecné kriminality včerejšího dne 23. října vyhotovil usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže z Ostravska, který kolem poledne řídil osobní vozidlo Škoda Fabia Combi ve směru od J. Hradce na Pelhřimov. Zde přibližně 1,4 km před křižovatkou se silnicí č. 0346 se pravděpodobně plně nevěnoval řízení vozidla a při projíždění přehledné táhlé levotočivé zatáčky dle znaleckého posudku v rychlosti 105 až 113 km/hod patrně usnul, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde na svahu stoupání s vozidlem narazil do stromu, poté do dalšího stromu, kdy se následně několikrát převrátil přes střechu a po nárazu vozidla do kovových svodidel se o ně zastavil v postavení na střeše vozidla. V důsledku této dopravní nehody došlo k vypadnutí nepřipoutaného spolujezdce mimo vozidlo, čímž utrpěl vážná zranění, kterým na místě dopravní nehody podlehl. Celková způsobená škoda činí nejméně 85 000 korun. Podezřelý muž bude jako obviněný po obdržení usnesení trestně stíhán pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

24. října 2019

vytisknout e-mailem