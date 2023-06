Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nepřipoutaný řidič nepřežil havárii, vypadl z auta

LIBERECKO - Jeho Renault Laguna se několikrát přetočil přes střechu.

V pátek 2. června krátce před půlnocí projížděl 47letý řidič v osobním vozidle tovární značky Renault Laguna po silnici I/35 od Chrastavy na Liberec, když se při manévru předjíždění dostal do smyku, ztratil kontrolu nad řízením a naboural najetím vpravo do svahu. Tento náraz pak vozidlo několikrát přetočil přes střechu. Řidič přitom z auta vypadl, protože nebyl připoutaný. Zemřel na místě havárie. Muž pravděpodobně obešel připoutání bezpečnostním pásem tím, že si ho jen zacvaknul, aby mu během jízdy nepípal a seděl na něm. Pokud by se připoutal, měl by šanci i těch pár kotrmelců v autě přežít. Za svou chybu zaplatil cenu nejvyšší. Všem řidičům, kteří poutání bezpečnostními pásy nepokládají za nutné, a používají za tím účelem například spony nebo-li šidítka do bezpečnostních pásů, doporučujeme, aby se podívali na fotografii z této havárie. havárie na silnici I/35

6. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna havárie na silnici I/35 Detailní náhled

