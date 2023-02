Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nepřipoutaný pasažér při havárii vyletěl z vozu

KRAJ: Policisté upozorňují na důležitost používání bezpečnostních pásů. /FOTO/

Platnost Newtonova zákona o setrvačnosti si na vlastní kůži ověřil devětačtyřicetiletý cizinec, který o víkendu zažil na Vyškovsku děsivě vypadající havárii. Ve firemní škodovce jej vezl pětadvacetiletý řidič, který během jízdy po dálnici zřejmě na chvilku usnul, vyjel mimo vozovku a čelně narazil do svodidel. Cizinec sedící na zadní sedačce nebyl připoután bezpečnostním pásem a při nárazu byl vymrštěný vpřed. Zlomil přední sedačku, prorazil čelní sklo a narazil do otevřené přední kapoty vozu. Jen shodou šťastných okolností pro něj náraz neměl fatální účinky, záchranná služba jej s podezřením na několik zlomenin převezla do nemocnice. Řidič, který v době havárie nebyl pod vlivem alkoholu ani drog, je podezřelý z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Policisté upozorňují na důležitost používání bezpečnostních pásů. Jedná se nejen o zákonnou povinnost (a to pro všechny osoby cestující ve vozidle – každý z dospělých a svéprávných pasažérů zodpovídá sám za sebe; řidič má povinnost své spolujezdce o této povinnosti poučit), ale především o opatření ze zvýšení bezpečnosti osádky auta. Tělo nepřipoutaného řidiče či pasažéra při nárazu pokračuje stejnou rychlostí, jakou měl vůz před nárazem. V této rychlosti také narazí na čelní sklo, volant či airbagy. Nebezpečné je také používání neschválených doplňků, které zabraňují přilehnutí pásu na tělo po zapnutí – v případě aktivace airbagů po nárazu mohou mít tragické následky.

Ze zákona existují výjimky, na které se povinnost připoutání nevztahuje – jedná se o posádky vozidel integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil v případě, že řeší mimořádné události a použití bezpečnostního pásu by jim mohlo bránit v rychlém opuštění vozidla. Výjimka se vztahuje i na řidiče autoškol. Poutat se nemusí osoby menší než 150 centimetrů, pokud jsou starší 18 let. Řidiči nemusí mít bezpečnostní pásy také při couvání. Výjimku odůvodněnou zdravotními obtížemi může udělit lékař, který o tom vystaví potvrzení. Povinnost použít bezpečnostní pásy mají i těhotné ženy, pokud jim lékař neudělí výjimku.

Sankcí za jízdu bez bezpečnostních pásů jsou jak tři body v bodovém systému, tak blokovou pokutou až ve výši dvou tisíc korun, nebo dva a půl tisíce korun ve správním řízení.

Policisté upozorňují také na nezajištěné předměty v kabině vozu. Při dopravní nehodě mohou vážně zranit osádku auta. Největší riziko představují těžké a ostré předměty, ale i mobilní telefon může způsobit zranění. Pokud je to možné, zavazadla a předměty uložte do kufru, využijte zajišťovací oka či popruhy a mřížky.

mjr. Petra Ledabylová, 14. 2. 2023

vytisknout e-mailem