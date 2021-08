Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nepřiměřená rychlost způsobila nestabilitu přívěsného vozíku

VÍCHOV – Řidič nezvládl řízení a následně havaroval v silničním příkopu, kde vozidlo zůstalo ležet na střeše. Při nehodě se zranila spolujezdkyně.

Tachovští dopravní policisté přijali v pondělí, tj. 16. srpna, oznámení o nehodě, která se stala po 14:00 hod. na silnici mezi obcemi Černošín a Víchov. Ve směru na Víchov jel s osobním vozidlem značky Škoda Fabia, za kterým byl připojený přívěsný vozík, 36letý řidič. Ten při jízdě na rovném úseku komunikace nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla svým schopnostem, vlastnostem vozidla a přepravovanému nákladu. Vlivem toho došlo k rozhoupání přívěsného vozíku, který následně vozidlo uvedl do smyku. Řidič s autem a přívěsem pak havaroval v pravém silničním příkopu, kde se vozidlo přetočilo na střechu. Při tom došlo k odpojení přívěsu a vysypání části převáženého nákladu do silničního příkopu. Při havárii se zranila 50letá spolujezdkyně z fabie, která byla z místa záchrannou službou převezena do nemocnice k dalšímu ošetření. Požití alkoholu u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, vzniklou škodu odhadli na 56 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 8. 2021

Odkazy do noveho okna havárie osobního vozidla s přívěsem Detailní náhled havárie osobního vozidla s přívěsem Detailní náhled havárie osobního vozidla s přívěsem Detailní náhled

vytisknout e-mailem