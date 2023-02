Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Domácí násilí se nemá přehlížet

KRAJ - „Nepřehlížej, naslouchej, nemlč!“ to je název preventivního projektu, který zrealizovali policejní preventisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v uplynulém roce.



Domá cí násilí představuje často přehlížený a i bagatelizovaný problém společnosti. Jedná se o široce rozšířený druh násilí, který v sobě zahrnuje všechny projevy psychického, fyzického sexuálního a ekonomického násilí, který se převážně odehrává za zavřenými dveřmi a nejčastěji mezi osobami, které by měly mít k sobě nejblíže. Ještě donedávna bylo domácí násilí považováno spíše za okrajový problém naší společnosti. Postupem doby se ukazuje, že je třeba věnovat tomuto tématu patřičnou pozornost.



Stále častěji se setkáváme v našem kraji s případy, kdy se oběť z pocitu nedůvěry, obavy z reakcí společnosti, či z obavy, že se jejím případem nebude nikdo zabývat, mnohdy i ze špatné zkušenosti, ať už osobní či zprostředkované, zdráhá obrátit a požádat o pomoc Policii ČR či jiné instituce, které se této problematice věnují.

Policejní preventisté se proto rozhodli vytvořit preventivní projekt, jehož cílem je vzbudit u veřejnosti větší zájem a snahu pomoci obětem domácího násilí a také vzbudit větší důvěru u obětí domácího násilí obrátit se o pomoc na své okolí či Policii ČR a instituce zabývající se touto problematikou.

Ve spolupráci s herci Divadla F.X. Šaldy natočili dva preventivní videospoty na téma domácího násilí. V prvním z nich je oběť stojící před zrcadlem (žena), probíhá monolog odehrávající se v její hlavě. Oběť si sama klade otázky, co udělala špatně, sebeobviňování, omlouvání jednání pachatele, pocit neschopnosti, přemýšlí o tom, co by měla udělat, aby to bylo lepší. Zrcadlo má být odrazem jejího nitra, jednání, aby si skutečně uvědomila, kým je. Má si uvědomit, že na druhé straně je někdo koho si má vážit a učinit ten důležitý krok. Druhý videospot se odehrává v bytě činžovního domu a poukazuje na to, že i my se můžeme stát svědky domácího násilí, které se děje v našem okolí a neměli bychom být k této situaci lhostejní. Oběť si sama zpravidla o pomoc neřekne. Tato videa budou využívána při přednáškové činnosti, dále budou také po dohodě promítána v některých zdravotnických zařízeních a v institucích věnujících se problematice domácího násilí, a to na území celého Libereckého kraje.

V rámci projektu vytvořili preventisté také informativní leták pro veřejnost ve dvou formátech – A5 a poté menší kapesní, velikosti mobilního telefonu, kde jsou důležité informace o možnostech pro oběti – institut vykázání, kde vyhledat pomoc a výzvu, že se nemusejí bát na Policii ČR či jiné instituce obrátit a jsme tu pro ně. Na letáku jsou loga PČR a spolupracujících institucí, včetně kontaktů. Letáky distribuují preventisté z oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje a zároveň i policejní okrskáři jednotlivých obvodních oddělení v rámci Libereckého kraje na veřejností navštěvovaná místa jako jsou zdravotnická zařízení, lékárny, čerpací stanice, knihovny, na jednotlivé obvodní oddělení Policie ČR v rámci kraje apod.. Součástí projektu jsou také kapesní zrcátka, kdy ze zadní strany je logo projektu a logo PČR. Při pohledu do zrcátka a zároveň na logo projektu by si oběť měla připomenout a uvědomit, v jaké životní fázi se nachází.



Celý projekt mohl vzniknout díky finanční podpoře Ministerstva vnitra, Odboru prevence kriminality, v rámci vyhlášeného programu v oblasti prevence kriminality tzv. vnitroresortního programu pro rok 2022.



13. 2. 2023

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem