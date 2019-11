Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nepracuje, ale krade

KLADENSKO – Zboží odcizil především za účelem získání finančních prostředků pro svoji potřebu.

V obchodním domě v Americké ulici v Kladně došlo v ranních hodinách dne 15. listopadu 2019 ke krádeži zboží a zachycení pachatele. Z těchto důvodů byla na místo činu ihned vyslána policejní hlídka.

Po příjezdu do obchodního domu policisté oddělení hlídkové služby následným policejním šetřením zjistili, že na základě kamerového systému se pracovník ostrahy povšiml muže zanedbaného vzhledu, který se pohyboval po obchodě a do igelitové tašky vkládal různé druhy zboží. Uschovaným zbožím v tašce byly nejen potraviny, ale také elektronika a další sortiment. Podezřelý muž navštívil i oddělení s oděvy, kde si svlékl svoji bundu a vzal si na sebe jinou, která byla předtím umístěna na stojanu. Poté z tohoto oddělení odešel. Prodejní plochu opustil prostorem samoobslužných pokladen bez uhrazení zboží. Za pokladními zónami byl ihned osloven pracovníkem ostrahy, kterého dobrovolně následoval do zázemí obchodu. Odcizené zboží vydal zpět. Jednalo se například o pánský kabát, paměťovou kartu, sim kartu, masky na vlasy, balení ponožek, vitamíny a různé druhy pití a bonbonů. Odcizené zboží v celkové hodnotě 3 236,-Kč bylo vráceno zpět do oběhu, neboť nebylo poškozeno.

Dalším policejním šetřením byl zjištěno, že podezřelým je osmadvacetiletý muž z okresu Kladno, který byl předán na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno Kročehlavy k provedení prvotních a procesních úkonů. Muž se ke svému protiprávnímu jednání doznal a uvedl, že některé zboží ukradl pro svoji vlastní potřebu a ostatní chtěl prodat za účelem získání financí, neboť nepracuje a tudíž nemá žádné peníze.

Kladenští policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z přestupku proti majetku.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

19. listopadu 2019

vytisknout e-mailem