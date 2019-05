Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nepozornost se jim nevyplatila

KLADENSKO - Zloděj využil situace a vloupal se do osobních vozidel.

Kladenští policisté dne 28. května 2019 přijali dvě oznámení na policejních služebnách v Kladně, při kterých se neznámí pachatelé vloupali do dvou vozidel v Arménské ulici v Kladně.

K prvnímu případu došlo v době od odpoledních hodin dne 27. května 2019 do ranních hodin následujícího dne, kdy neznámý pachatel v Arménské ulici v Kladně poškodil při vloupání do vozidla dvě okénka a zámek. Následně z vozidla odcizil látkovou tašku s dokumenty a plastovou bednu s nářadím, navijákem, startovacími kabely, novými kurtami, gola sadou a hydraulickou panenkou.

Pachatel svým jednáním v tomto případě působil škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 82 400,-Kč.

Dne 27. května v časovém rozmezí od 22.30 do 22.40 hodin, kdy došlo k druhému vloupání do vozidla, nemusel pachatel užít násilného vniknutí, neboť vozidlo bylo odemčené. Pachateli ke krádeži postačilo jen několik minut. V tomto případě přilákala zloděje k vniknutí do interiéru vozidla zde ponechaná peněženka. Obsahem peněženky byly nejen finance, ale také osobní doklady a dvě platební karty.

Vzniklá škoda byla vyčíslena na částku necelých 7 000,-Kč.

Kladenští policisté oba případy prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachatelích pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří v Arménské ulici mohli zaznamenat pachatele, který se dopustil v inkriminovaných časech těchto vloupání do vozidel, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Kladenská policie opětovně upozorňuje řidiče i jejich spolujezdce, aby při odchodu od svých vozidel je řádně zabezpečili a především v nich neponechávali žádné věci. Zloději umí využít i malou chvilku nepozornosti ve svůj prospěch. Opomenuté věci ve vozidlech jsou pro zloděje velkým lákadlem a mnohdy i snadnou kořistí.

Několik policejních rad:

- při odchodu vozidlo vždy řádně uzamkněte, uzavřete všechna okénka a zkontrolujte

- neponechávejte ve vozidle žádné věci (peněženky, doklady, mobilní telefony, notebooky,

písemnosti, mobilní telefony a ani příruční zavazadla včetně tašek s nákupem)

- ve vozidle nikdy neuschovávejte náhradní klíče a doklady od vozidla

- pokud je nutno zanechat ve vozidle tašky, tak vždy ukládejte do zavazadlového prostoru, aby tyto

věci nezůstávaly na viditelných místech, nikdy však zde nezanechávejte cennosti a finanční hotovost

- nikdy neponechávejte klíčky v zapalování ani v případech, kdy opouštíte vozidlo pouze na okamžik

- vestavěná autorádia chraňte dostupnými možnostmi a využívejte jejich ochranných prvků a funkcí.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

30. května 2019

