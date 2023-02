Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepovedený útěk

MOSTECKO - Mladík skončil v nemocnici.

Čtvrtečního dne krátce po půlnoci dostali policisté hlídkové služby informaci o hledané osobě. Mělo se jednat o mladíka, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátraní. Ten se od minulého týdne řádně nevrátil z vycházky, přestože mu okresní soud nařídil ústavní výchovu. Uniformovaná hlídka na základě získaného poznatku ihned vyrazila na uvedenou adresu do jedné z obcí za Mostem. Mládenec zřejmě zaregistroval zaklepání na dveře a hlasy policistů. Rozhodl se, že uteče oknem. Zachytil se stromu a seskočil dolu. Tím pro něj úprk ovšem skončil. Po gymnastické ukázce si přivodil zlomeninu spodní končetiny a zůstal ležet. Strážci zákona poskytli sportovci první pomoc a přivolali zdravotníky. Sanitkou se svezl do nemocnice a po ošetření zpět do výchovného ústavu.

Téhož dne měl smůlu i 35letý muž z Litvínova. S tím tamní policisté hovořili v souvislosti s šetřením jisté krádeže. Vyšlo najevo, že dotazovaného Litvínovana v prosinci potrestal Okresní soud v Mostě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 18 měsíců. Rozhodnutí si převzal v lednu a na samotném začátku se měl dostavit do věznice. Hlavu si s tím asi nelámal. Aniž by mu v tom bránily vážné důvody, dál si užíval svobody. Doprovod za mříže měl tak rázem zajištěný policejním vozidlem. Ignorací soudu si může v případě dalšího uznání viny posedět ve vězení až o dva roky déle. Tímto totiž opětovně porušil zákon.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

10. února 2023

vytisknout e-mailem