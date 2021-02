Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nepoučitelný zloděj

Tábor - Tentokrát kradl potraviny a drogerii, chytila ho ostraha prodejny.

Nepoučitený zloděj, tak by se dal nazvat muž (25 let) z Písecka, který se opakovaně dopouští trestné činnosti. Tentokrát kradl v Táboře. V sobotu 13. února vstoupil do jedné prodejny v Soběslavské ulici. Z polic odcizi vystavené zboží, jednalo se o potraviny a drogerii za více než 1 600 korun. Lup si dal do batohu a sportovní tašky. U pokladny pak zaplatil za jiné zboží a snažil se s lupem dostat ven z prodejny. Byl však zastaven pracovníkem ostrahy prodejny, který si protiprávního jednání podezřelého muži všiml. Policisté poté zjistili, že muž se tohoto skutku dopustil přesto, že byl za obdobný trestný čin v minulosti již odsouzen. Navíc kradl v době vyhlášeného nouzového stavu, takže mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Případem se zabývají táborští kriminalisté.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

14. února 2021

