Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nepoučitelný zloděj

Strakonice - Byl v podmínce, přesto kradl znova.

Policisté z obvodního oddělení ve Strakonicích zahájili úkony trestního řízení ve věci krádeže. Z toho skutku je podezřelý muž (23 let) z Klatovska, který není pro policisty žádným nováčkem. Již v minulosti se obdobného skutku dopustil a v současnosti je stále ještě v podmínce. To ho však neodradilo od páchání další trestné činnosti. Dne 3. června navštívil jednu prodejnu ve Strakonicích a z prodejního regálu odcizil dva batohy, ponožky, několik lahví vína a sluneční brýle, vše v hodnotě přesahující částku 1 000 korun. Zboží vložil do přineseného batohu, prošel přes pokladnu a zaplatil pouze za limonádu. Policistům se podařilo případ objasnit a nyní na něm nadále intenzivně zabývat.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krcp.pio@pcr.cz

16. června 2019

vytisknout e-mailem