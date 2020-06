Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nepoučitelný zloděj

České Budějovice - Tentokrát ukradl láhev alkoholu a kuřecí párky.

Českobudějovičtí policisté byli ve čtvrtek 11. června přivoláni do jednoho obchodu v ulici Nádražní, kde došlo ke krádeži. Po příjezdu na místo zjistili, že skutek má na svědomí muž (24 let) z Českokrumlovska, který navštívil prodejnu potravin a zde ukradl dvě balení kuřecích párků a také láhev s tvrdým alkoholem. Ukradené zboží si uschoval pod oblečení a prošel prostorem pokladen. Přitom zaplatil pouze za pečivo, které v obchodě rovněž vybral. Bezprostředně poté byl zadržen ostrahou prodejny. Ještě se mu podařilo otevřít láhev s alkoholem a tím porušilt kolek. Zboží tak znehodnotil a nemohlo být vráceno zpět do prodeje. Přivolaní policisté zjistili, že muž takto konal, ačkoliv byl rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích za obdobný čin odsouzen počátkem tohoto roku. Policisté se budou případem nadále zabývat.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

14. června 2020

