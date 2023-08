Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nepoučitelný řidič

Během dvou měsíců ho 14x zastavila policejní hlídka. Vždy řídil pod vlivem drog. Teď čeká na verdikt soudu ve vazbě.

První případ se stal na začatku června, kdy při silniční kontrole policisté zjistili, že je řidič pod vlivem drog a proto mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Jednačtyřicetiletý muž byl však nepoučitelný a během dvou měsíců ho hlídka na území hlavního města zastavila ještě 13x. Muž pokaždé řídil jiné vozidlo, kdy vlastníkem nebyl ani jednoho z nich. Případem se začali zabývat kriminalisté čtvrtého oddělení Prahy III, kdy policejní komisařka řidiči sdělila obvinění pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, jelikož činnost vykonával v 6 případech ve stavu vylučující způsobilost, kdy koncentrace metamfetaminu převyšovala limitní hodnotu, dle které se z obecného hlediska vylučuje způsobilost řidiče bezpečně ovládat řízení motorového vozidla. Ve čtyřech případech koncentrace metamfetaminu v těle nedosahovala trestního množství a řidič byl oznámen na příslušný správní orgán, který ve věci rozhodne. Při dalších třech silničních kontrolách se muž odmítl podrobit testu na drogy a i v tomto případě byl oznámen na úřad.

To, že jednačtyřicetiletý muž neměl žádný ostych, dokazuje i fakt, že v ten samý den, co mu kriminalistka sdělila obvinění pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, zasedl za volant a řídil. V Ďáblické ulici v Praze 8 ho opět zastavili policisté z pohotovostní motorizované jednotky, kdy i tomto případě řídil pod vlivem drog. Policisté ho omezili na osobní svobodě a předali kriminalistům, kteří podali podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby a rozšířili obvinění na 7 skutků. Státní zástupce a soud tomu vyhověl a jednačtyřicetiletý nepoučitelný řidič, si tak na trest počká ve vazbě. Ve všech sedmi případech koncentrace metamfetaminu převyšovala limitní hodnotu, dle které se z obecného hlediska vylučuje způsobilost řidiče bezpečně ovládat řízení motorového vozidla.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 30. 8. 2023

