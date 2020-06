Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nepoučitelný hledač vltavínů

České Budějovice - Do dvou týdnů stane před soudem.

Ve zkráceném přípravném řeší policisté z obvodního oddělení v Trhových Svinech případ maření výkonu úředního rozhodonutí a vykázání. Z tohoto skutku je podeřelý muž (36 let) z Českokrumlovska, který ve středu 10. června v odpoledních hodinách kopal na jednom lesním pozemku nedaleko Ločenic vltavíny. Na místo přijeli trhosvinenští policisté, kteří zjistili, že se jedná o muže, kterému byla tato činnost v loňském roce zakázána Českou inspekcí životního prostředí. Tento zákaz však porušil a měl by tak do dvou týdnů stanout před soudem.

11. června 2020

