Nepoučitelní skončili ve vazbě

Opavsko - od krádeží k vloupání

Výborná místní a osobní znalost policistů opět přinesla ovoce. Vítkovští muži zákona s opavskými kriminalisty objasnili několik případů majetkové trestné činnosti, které se měli dopouštět dva muži z Opavska a způsobit svým jednáním škodu přesahující částku 180 tisíc korun. Policisté zajistili i odcizené starožitnosti, které budou vráceny majitelce.

Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality v Opavě zahájili v průběhu března letošního roku trestní stíhání dvou mužů ve věku 28 a 33 let, kteří se měli dopouštět v letošním roce různých krádeží v supermarketech. Násilím ale měli opakovaně vniknout také do jednoho neobydleného rodinného domu ve Vítkově a odcizit různé starožitnosti a hudební nástroje (saxofon, housle, trumpetu, ale i nástěnné hodiny nebo kapesní hodinky) v hodnotě přes 90 tisíc korun. Dále se měli dopouštět trestné činnosti i samostatně. Mladší měl vniknout násilím do prodejny potravin v Budišově nad Budišovkou a odcizit tabákové výrobky v hodnotě kolem 60 tisíc korun. Starší měl pro změnu odcizit v provozní době ze zastavárny zlaté náušnice v hodnotě kolem 7 tisíc korun. Odcizené věci měli různě prodat a peníze použít pro vlastní potřebu.

Pro policisty z obvodního oddělení Vítkov s perfektní místní znalostí byli muži známé firmy. Díky jejich bohaté trestní minulosti se s nimi setkali již mnohokrát. V letošním roce byli také oba stíhání za násilnou trestnou činnost a z minulého odsouzení měli oba muži uložen podmíněný trest. Komisař územního odboru Opava podal podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby, který byl soudem akceptován. V případě odsouzení jim hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

28.03.2024

prap. Jan Segsulka

oddělení tisku

