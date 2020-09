Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nepoučil se a kradl dál

JESENÍK - Hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi

Z pokračujícího přečinu krádež je podezřelý 25letý muž z Jesenicka. Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit v rozmezí od července do začátku září letošního roku na teritoriu města Jeseník v celkem deseti případech na nejrůznějších prodejnách. Přistižen tak byl ve dvou supermarketech, v jednom z nich dokonce dvakrát, ve dvou drogeriích (v jedné z nich čtyřikrát) a dvakrát v marketu se železářstvím, domácími a kuchyňskými potřebami. Odcizené věci si vždy uschoval buď do tašky, batohu nebo pod oděv, a prošel přes pokladnu, aniž by za zboží zaplatil. Pokaždé byl zadržen ostrahou prodejny. Celková škoda, k níž jeho jednání směřovalo, byla vyčíslena na 13 059 korun. Prověřováním policisté zjistili, že se nejedná o žádného nováčka. Muž byl v posledních třech letech opakovaně Okresním soudem v Jeseníku za obdobnou trestnou činnost odsouzen a potrestán. Na základě všech podkladů a skutečností si v neděli, 13. 9. 2020, vyslechl od jesenických kriminalistů sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež. Za ten mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Mgr. Irena Urbánková

14. září 2020

