Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepodceňujte zabezpečení svých nemovitostí

CHOMUTOVSKO - Policie radí, jak snižovat rizika vloupání.

Za poslední tři týdny řešili policisté v okrese Chomutov již tři případy vloupání do chaty nebo zahradní chatky. O jednom z nich, který se stal v Klášterci nad Ohří, jsme již informovali – k přečtení je zde.

V dalších dvou případech se jednalo o vloupání do zahradních chatek v Chomutově a v Kadani. Výčet věcí, které poškozeným z chatek měly být odcizeny, je pestrý. Jednalo se například o set-top-box, gravírovací pero, led televizor, anténní zesilovač, motorovou pilu, ale i finanční hotovost. Celkově tak všem třem majitelům těchto objektů vznikla škoda v předběžné výši téměř 55 tisíc korun. Tentokrát byla větší část škod napáchána odcizením věcí, avšak pachatelé často způsobí vyšší škodu při vnikání do objektů anebo poničením vnitřního zařízení.

V návaznosti na konec chalupářské a zahrádkářské sezóny a s tím související riziko četnějších napadení rekreačních objektů, provádějí policisté častěji preventivní kontroly chatových oblastí. Při nich mimo jiné zjišťují, zda mají majitelé své chaty a zahradní domky řádně zabezpečené, případně zda nedošlo k vloupání.

Snížit riziko návštěvy nezvaného hosta v chatách, chalupách, ale i našich obydlích, však můžeme i my sami, a to zlepšením jejich zabezpečení a dodržováním preventivních opatření. Mezi ně patří samozřejmě řádné uzamykání objektů včetně zajištění všech oken, udržování přehledného a prosvětleného prostoru v okolí obydlí či chaty (prostřihávání keřů, elektronické spínače světel před vstupy do objektu vybavené pohybovými čidly apod.), ale také udržování dobrých sousedských vztahů a vzájemná kontrola svých nemovitostí. Zkuste se zamyslet, zda je právě vaše obydlí či rekreační objekt dostatečně zabezpečen. K tomu vám může napomoct projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. V rámci tohoto projektu, který připravila Policie ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, byla vyvinuta i mobilní aplikace „Zabezpečte se“, která přináší základní informace a návody pro zabezpečení majetku. Preventivní tipy naleznete i na stránce www.stopvloupani.cz.

Projekt „Zabezpečte se“ byl včera na Chomutovsku představen i občanům, zejména seniorům z obce Otvice, a to v rámci preventivní besedy. Ta byla kromě problematiky osobního bezpečí zaměřena i na zlepšení zabezpečení právě obydlí a rekreačních objektů. Obyvatelé Otvic si vyslechli preventivní doporučení a byli upozorněni na možnost stáhnout si zdarma do mobilního telefonu z App Store či Google Play zmíněnou aplikaci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 22. listopadu 2019

https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx

https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx

