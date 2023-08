Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nepodceňujte povinnou výbavu jízdního kola

VYŠKOVSKO, BLANENSKO: V rámci preventivních akcí se po celé léto zaměřujeme i na cyklisty.

K nejoblíbenějším a zároveň nejčastěji provozovaným sportům vůbec patří cyklistika. Bohužel se v poslední době zvyšuje počet tragických nehod cyklistů. Také proto při mnoha akcích připomínáme důležitost dodržování základních bezpečnostních pravidel i povinnou výbavu. Ve Vyškově se do akce zapojili i městští strážníci. Cyklisté patří k nejvíce zranitelným účastníkům silničního provozu. Proto je důležité dodržovat zásady bezpečné jízdy a dbát na svoji viditelnost. Také se snažíme vysvětlit, co patří do povinné výbavy kola, jak je důležité u všech věkových kategorií nošení cyklistické přilby. Tu musí podle zákona nosit cyklisté do 18 let, ale neuškodí ani dospělým. Úrazy hlavy totiž při dopravní nehodě patří k těm nejvážnějším. V rámci akcí jsme zjistili, že většina dospělých (bohužel ne všichni) si tuto skutečnost uvědomuje a také jdou příkladem mladší generaci. Někteří cyklisté však mají přilbu nesprávně nasazenou. V tom případě neplní svoji funkci. Přilba by měla pevně přiléhat k hlavě, ale na druhou stranu nebýt příliš těsná. Také nesmí v žádném případě zakrývat uši. Řemen s uzávěrem se nesmí zařezávat do krku, ani tlačit. Přesto však musí pod bradou pevně sedět. Spolu s koordinátorem Besipu jsme také cyklistům připomínali povinnou výbavu jízdního kola. Cyklista by měl být totiž také dobře vidět, k čemuž slouží odrazky nebo reflexní prvky. Odrazky (vpředu bílá, vzadu červená, na pedálech a výpletech kol oranžová) lze nahradit odrazovými materiály obdobných vlastností. Pokud nemám oranžovou odrazku na šlapátkách, stačí např. reflexní obuv nebo reflexní páska na noze. Za snížené viditelnosti je to pak světlomet svítící dopředu bílým světlem a vzadu červená svítilna. Kolo také musí mít dvě na sobě nezávislé účinné brzdy. Cyklisty jsme také upozornili na nebezpečnost ostrých hran na jízdním kole a zvláště pak na konce řídítek, které mají být vždy zaslepené, neboť zaslepená řídítka slouží při pádu z kola jako ochrana před propíchnutím těla či proříznutím kůže. K doporučené výbavě pak řadíme blatníky a zvonek. Právě tento jednoduchý doplněk může mnohdy zabránit nepříjemným kolizím, zvláště na společných stezkách pro chodce a cyklisty. V rámci preventivních kontrol se, jak už to tak bývá, našli cyklisté, kteří měli vzornou povinnou výbavu, ale také tací, jejichž kola nebyla dostatečně vybavena. V těchto případech policisté a krajský koordinátor BESIPu cyklistům chybějící prvek doplnili. Pokud by se jednalo o běžnou dopravní kontrolu, hrozí cyklistům sankce až do výše 2 tisíc korun. Povinná výbava zvyšuje bezpečnost na silnicích a snižuje riziko nehod, proto opakovaně apelujeme na všechny cyklisty, aby nepodceňovali povinnou výbavu svých jízdních kol a aby používali při jízdě na kole cyklistickou přilbu. Stejně tak je třeba si uvědomit, že cyklista je řidičem nemotorového vozidla a tedy nesmí řídit pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Zde už jdou pokuty i do desítek tisíc korun. Důležitý je také vzájemný respekt a ohleduplnost na silnicích mezi cyklisty a řidiči motorových vozidel a také mezi chodci a cyklisty na stezkách.

por. Mgr. Alice Musilová, 22. 8. 2023

