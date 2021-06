Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nepodceňujte nebezpečí

KRAJ: Policejní preventisté aktivně působili v rámci Evropského dne proti vloupání.

V rámci Evropského dne proti vloupání, který letos připadl na středu 16. června, působili jihomoravští policejní preventisté právě v tento den hned na několika místech v kraji. Ve vybraných lokalitách informovali oslovené občany o obvyklých způsobech vloupání a zároveň jim předávali preventivní rady a materiály, jakým způsobem se těmto útokům pachatelů bránit. Takto působili například v Horní Lhotě, která součástí města Blanska. V minulých dnech právě v této lokalitě došlo k několika vloupáním do objektů. Podobný důvod zavedl preventisty i do obchodní zóny v Kuřimi. Tam působili společně se strážníky tamní městské policie. V rámci akce budou působit i v příštích dnech, především na místech, která se v minulosti stala častým terčem útoků zlodějů. Ať už to budou chatové a turisticky atraktivní oblasti či přímo obytné části měst a obcí.

por. Bohumil Malášek, 16. června 2021

