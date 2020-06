Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nepodceňujte i zdánlivé drobnosti

KRAJ: Pečlivá příprava na cestu, nejen řidiče, má význam a určitě se vyplatí.

Start do prázdninových měsíců pravděpodobně nebude letos ze známých důvodů a opatření tak vyhraněný jako v minulých letech. I tak se na silnicích kvapem zvětší počet automobilů, motocyklů, jízdních kol i chodců. Zájmem všech je bezpečně a ve zdraví dorazit do cíle své cesty a zpět.

Před cestou na dovolenou či delší cestu by měl každý řidič věnovat patřičnou pozornost jak sobě, tak i svému autu. Při kontrole vozidla by se měl věnovat technickému stavu, neměl by zapomenout na doplnění provozních kapalin či pečlivou kontrolu pneumatik. Kromě prověření technického stavu vozidla je třeba pamatovat i na překontrolování jeho povinné výbavy a její případné doplnění podle toho, do které země míříme. Pamatujeme i na dostatečný počet reflexních vest. Přinejmenším jednu vestu pro řidiče umístíme do kabiny vozidla.

Sám řidič by se měl na cestu patřičně připravit. Odpočinout si, naplánovat cestu včetně možných variant alternativních tras. Měl věnovat také nemalou pozornost nastavení sedadla a volantu. Rozhodně se nedoporučují extrémní pozice blízko volantu či naopak daleko od něj.

Věnujte také pozornost vhodnému pohodlnému oblečení a obuvi. Stejně tak je důležitý posed spolucestujících včetně dětí v dětských sedačkách. V průběhu cesty, zvlášť při vysokých venkovních teplotách je nutné pravidelně pít, jíst lehká jídla.

Velkou pozornost věnujte také cestovním zavazadlům a jejich rozložení ve vozidle. Limitně zatížený automobil může mít jiné jízdní vlastnosti, než na jaké je řidič zvyklý z každodenního provozu. Zvlášť zrádné je přetížení vozidla. Obecně platí, že všechna zavazadla by měla být přepravována v zavazadelníku, nikoli v prostoru pro posádku. Nejtěžší věci by měly být umístěny co nejblíže těžiště a zajištěny proti pohybu. Pokud je nezbytné přepravovat předměty v kabině, měly by být na podlaze, ne na sedadle a už vůbec ne na zadním platu. Láhev s pitím, fotoaparát, kniha a další předměty vás v případě nárazu mohou i fatálně zranit. Věnujte také pozornost dokladům, ať už cestujících, tak i k vozidlu.

Před odjezdem si nastudujte odlišnosti v pravidlech silničního provozu v zemích, do kterých míříte. V některých zemích musí mít řidič k dispozici například sluneční brýle, jinde alkohol tester a podobně. Rozdílně platí například i pravidla o využívání kamery v automobilu.

por. Bohumil Malášek, 26. června 2020

vytisknout e-mailem