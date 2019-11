Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nepodceňujme zamykání domovů a zajišťování majetku

Praha venkov – VÝCHOD – Zloděj vnikl do neuzamčeného domu, kde kradl.

Policisté z Odolené Vody se zabývají případem krádeže věcí z rodinného domu ve Zloníně, do kterého v neděli 17. listopadu od půlnoci do dopoledních hodin vnikl dosud nezjištěný pachatel. Vniknutí do obytné části pachateli zřejmě nedalo moc práce vzhledem k nedostatečnému zajištění přístupu. Poté již uchopil několik věcí a z místa utekl.

Pokud si někdo z občanů všiml něčeho podezřelého, co by policistům mohlo dopomoci k objasnění případu, sdělte prosím takové informace policistům na služebně v Odolené Vodě nebo telefonicky na čísle 974 881 700. Lze také využít bezplatnou linku 158.

Všímavost a zájem lidí v okolí je velmi důležitý! Nikdy nevíme, kdy se právě náš majetek stane předmětem zájmu zloděje a třeba právě všímavost lidí z okolí přispěje k dopadení pachatele.

Policisté doporučují:

Zabezpečte si své nemovitosti certifikovanými výrobky a službami!

Středočeská policie se zapojila do celorepublikového preventivního projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR. Reagujeme tak na bezpečnostní situaci sousedních států, které zpozorovaly nové trendy vloupání do obydlí. Tyto trendy již překročily i hranice České republiky.

V rámci projektu se můžete dozvědět účinné způsoby zabezpečení vašich bytů, domů a dalších objektů ve formě mechanických i elektronických zábranných prostředků a jak je správně kombinovat.



Nejlákavější variantou je mobilní aplikace „Zabezpečte se“, kterou si můžete stáhnout v Google Play i App Store a naleznete v ní základní informace a návody na zabezpečení majetku.

por. Mgr. Eva Hašlová

20.11. 2019

