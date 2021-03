Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nepoctivý nálezce se zmocnil ztracené kabelky

KLADENSKO - Opomenutá kabelka na střeše vozu za jízdy spadla.

Policisté obvodního oddělení Zlonice prošetřují případ ztracené kabelky ze střechy vozidla, které se zmocnil pravděpodobně nepoctivý nálezce v ranních hodinách dne 17. března 2021.

Čtyřiašedesátiletá žena před nástupem do osobního vozidla v obci Horní Kamenice si odložila na střechu vozidla kabelku, kterou zde opomenula a vydala se s manželem na cestu. Až v obci Kralovice zjistila, že nemá kabelku u sebe a vydali se ji hledat po trase zpět, ale bezúspěšně. Dosud neznámý pachatel v časovém rozmezí od 08.30 do 09.00 hodin dne 17. března 2021 se na cestě poblíž pozemní komunikace vedoucí z obce Horní Kamenice – Páleč – Vyšínek – Dřínov – Kralovice zmocnil cizího majetku – kabelky, kterou nalezl a do současné doby neodevzdal. Tímto svým jednáním se dopustil trestného činu zatajení věci. Obsahem kabelky byl mobilní telefon a peněženka s finanční hotovostí, osobními doklady a platebními kartami. Poškozené ženě vznikla škoda v celkové výši přes 12 000,-Kč.

Policisté nyní po nepoctivém nálezci pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestných činů zatajení věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, směnek a cenných papírů.

Policie vyzývá občany, především řidiče a jejich spolujezdce, kteří ve středu 17. března 2021 v době od 08.30 do 09.00 hodin mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž pozemní komunikace na trase mezi obcemi Horní Kamenice – Páleč – Vyšínek – Dřínov – Kralovice a nebo přímo při manipulaci s kabelkou v těchto místech , aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Za přečin zatajení věci a hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na jeden rok.

Citace zákona č. 40/2009 - trestní zákoník, § 219, odst. 1):

„Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“





nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

19. března 2021





