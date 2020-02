Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nepoctivost se nevyplácí

TEPLICKO - Nalezené peníze si nechaly; Vykradené kadeřnictví; Odcizená koloběžka.

Nepoctivost se nevyplácí

Z přečinu zatajení věci jsou podezřelé dvě ženy ve věku 44 a 27 let. Před dvěma týdny byly ve směnárně, kde si povšimly obálky s penězi, kterou na pultu zapomněl předchozí zákazník. Jedna z žen obálku vzala, v autě pak zjistily, že obsahuje dva tisíce eur. Ženy ani nenapadlo, že by lehce získané peníze vrátily, místo toho se chtěly o částku rozdělit. K jejich dopadení napomohly kamerové záznamy ze směnárny, policisté jim včera sdělili podezření z přečinu, za který by mohly jít až na rok do vězení. Obě se ke svému protiprávnímu jednání přiznaly, policisté zajistili i celou částku, kterou vrátili právoplatnému majiteli.

Vykradené kadeřnictví

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se vloupal do kadeřnictví v Teplicích. Odnesl si kadeřnické nástroje a vybavení, barvy na vlasy a peníze, celková škoda byla vyčíslena na téměř 17 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže, pachateli hrozí v případě dopadení až dvouleté vězení.

Odcizená koloběžka

Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který se v panelovém domě vloupal do místnosti, ze které odcizil elektro-koloběžku. Oznamovatelka vyčíslila škodu na šestnáct tisíc korun, lapkovi hrozí v případě dopadení až dvouletý trest odnětí svobody.

