Nepochopitelné jednání (ne)řidičů

JIČÍNSKO – Kontroly na silnicích odhalují i trestné činy.

Ilustrační fotoPolicisté napříč Českou republikou od pondělí 01. března kontrolují pohyb lidí přes hranice okresů. I přesto, že jsou tyto informace všeobecně známé a kontroly probíhají namátkově, podařilo se již policistům v několika případech odhalit protiprávní jednání.

Své o tom jistě ví i dvaadvacetiletý muž, kterého v sobotu 06. března krátce před čtrnáctou hodinou kontrolovala policejní hlídka na silnici I. třídy číslo 35 v katastru obce Ostroměř. Během kontroly policisté zjistili, že nemá za volantem co dělat, neboť z rozhodnutí soudu má vysloven do října roku 2022 zákaz řízení všech motorových vozidel.

Obdobnou zkušenost zažil v neděli 07. března v půl jedenácté dopoledne i třiapadesátiletý muž, kterého kontrolovala policejní hlídka na silnici I. třídy číslo 16 v obci Ohaveč. I v tomto případě policisté zjistili, že má platnou blokaci řidičského oprávnění a rovněž má do června 2021 vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Oba provinilci se tak měli svým nezodpovědným jednáním dopustit přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což jim v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Za volant však nepochopitelně usedají a snaží se projet přes početné policejní kontroly i osoby bez řidičského průkazu.

Stejně tak tomu bylo i v pátek 05. března v půl druhé odpoledne, kdy za volant osobního motorového vozidla Citroen Saxo usedl dvaatřicetiletý muž. Toho policisté kontrolovali na silnici I. třídy číslo 16 v obci Vidochov. Při kontrole brzy vyšlo najevo, že muž řídil vozidlo, aniž by byl držitelem příslušného řidičského oprávnění. Navíc na sebe sám upozornil, jelikož řídil vozidlo a nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Po výzvě rovněž odmítl podrobit se orientačnímu vyšetření ke zjištění přítomnosti jiné návykové látky a rovněž odmítl podrobit se lékařskému vyšetření spojeného s odběrem tělních tekutin. Ke všemu nedodržel krizové opatření stanovené vládním usnesením, kdy opustil území okresu svého bydliště a vstoupil na území okresu Jičín.

V pondělí dne 08. března bez řidičského oprávnění usedl za volat šestadvacetiletý muž. Toho krátce po druhé hodině odpolední kontrolovala policejní hlídka v katastru obce Miletín.

Osobě, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění a řídí motorové vozidlo stejně tak jako osoba, která se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, hrozí ve správním řízení finanční postih od 25 000 Kč do 50 000 Kč spolu se zákazem činnosti na dobu od jednoho roku do dvou let.

nprap. Aleš Brendl

09. března 2021; 12:30

