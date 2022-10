Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Neplatil na dceru

Tábor – Svou vyživovací povinnost nebral vážně.

Policisté z obvodního oddělení v Táboře prověřují případ zanedbání povinné výživy, ze kterého je podezřelý osmačtyřicetiletý muž. Ten nejméně v období od července 2020 do října 2022 neměl řádně plnit svou vyživovací povinnost vůči své nezletilé dceři, která mu vyplývá z rozsudku Obvodního soudu v Praze 2. Muž měl měsíčně přispívat na výživu své dcery částkou 2 800 korun, vždy do každého 15. dne v kalendářním měsíci předem k rukám matky, zvýšenou o 500 korun měsíčně za dlužné výživné, počínaje měsícem březnem 2021. To se však z jeho strany nedělo. Muž má na výživném dlužit částku přesahující 53 000 korun. Nyní mu v případě prokázání viny hrozí až jednoletý pobyt za mřížemi.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

11. října 2022

