Neplatí na své děti

České Budějovice - Na výživném dluží bezmála 270 000 korun.

Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý muž (54 let) z Českobudějovicka. Ten od prosince 2015 do října 2019 soustavně neplnil svoji vyživovací povinnost, která mu vyplývá ze zákona a byla mu stanovena rozsudkem Okresního soudu České Budějovice. Muž má povinnost platit na svoji dceru a syna a to celkem 7 500 korun měsíčně. Výživné neplatí již několik let a tak se dlužná částka vyšplhala až na bezmála 270 000 korun. Policisté z obvodního oddělení v Týně nad Vltavou případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů skončit před soudem.

29. listopadu 2019

